Kühne+Nagel: Mega-Projekt für 1,4 Mio. Tonnen Ausrüstung

Kühne+Nagel transportiert im Auftrag des chinesischen Windkraftanlagenherstellers Envision Energy 190 komplette Windturbinen und 67 Türme für die neue Sonderwirtschaftszone NEOM in Saudi-Arabien.Das Großprojekt umfasst den Spezialtransport von 1,4 Mio.Tonnen Ausrüstung für Windkraftanlagen und hat eine voraussichtliche Laufzeit bis 2025.Ein Team von über 100 Experten aus den Bereichen Seefracht und Projektlogistik sowie Transportingenieuren und Fahrern stellt die Abwicklung sicher.Zudem hat Kühne+Nagel in der saudi-arabischen Stadt Tabuk ein neues Büro eröffnet, um die Teams im Hafen von NEOM und an den Windparks zu koordinieren.

