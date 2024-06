Kühne + Nagel betreibt neues Logistikzentrum für Lego

Die Lego Gruppe hat am 4.Juni ihr neuestes regionales Distributionszentrum in Tessenderlo in Belgien eröffnet.Damit setzt das Unternehmen einen wichtigen Schritt zum Ausbau des Liefer- und Vertriebsnetzes.Der Standort in Belgien wird die Omnichannel-Kunden in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Großbritannien, Irland und Nordfrankreich sowie die Lego Brand Retail Stores bedienen.Die Lego Fabriken in Nyíregyháza in Ungarn und Kladno in Tschechien werden das von Kühne+Nagel betriebene Lager mit Produkten beliefern.

