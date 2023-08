50 Jahre Coil Liner von Krone Fahrzeugwerk

Zwei Jahre nachdem 1971 am Standort Werlte die Produktion von Nutzfahrzeugen begonnen hatte, präsentierte Krone der Branche auf der IAA 1973 in Frankfurt ein hochspezialisiertes Fahrzeug: Der erste Coil Liner war ein Trailer mit spezieller Mulde für den sicheren Transport von Stahlrollen.Der Transport der tonnenschweren Stahlrollen für die Automobilindustrie stellte die Spediteure damals vor ein großes Problem, denn gerieten diese erst einmal ins Rollen, waren sie nicht mehr zu bremsen und bedeuteten eine erhebliche Gefahr.Die Innovation von Krone traf auf eine große Resonanz bei Spediteuren und Verladern.Bald wurde die Coilmulde für den Transport von Coils gesetzlich vorgeschrieben.Heute enthält das Programm von Krone vier verschiedene Grundtypen von Coil Linern: den Standard Coil Liner für bis zu 30 t Zuladung, den es auch in einer Huckepack-Ausführung für die Bahn gibt; den Coil Liner Ultra in Leichtbauweise mit Querträgern; den noch leichteren, kürzeren Coil Liner Compact (unter 5 t Leergewicht) für ebenfalls bis zu 30 t Zuladung und den Mega Liner Coil in Querträger-Bauweise.

