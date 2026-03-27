Krieg im Nahen Osten stellt Hapag-Lloyd auf die Probe

27.03.2026

Letztes Jahr hat die Hamburger Containerreederei erheblich in die Effizienz und Modernisierung der Flotte investiert.

Krieg im Nahen Osten stellt Hapag-Lloyd auf die Probe Bild: Hapag-Lloyd
„2025 war ein gutes Jahr für Hapag-Lloyd mit soliden Ergebnissen.Wir haben unsere Transportmenge gesteigert und den Markt übertroffen.Unser Gemini-Netzwerk erreichte eine Fahrplantreue von 90 Prozent und die Kundenzufriedenheit stieg auf ein neues Rekordniveau.Außerdem hat unser wachsendes Terminalportfolio zunehmend zum Erfolg unseres Liniengeschäfts beigetragen.“ Das berichtete Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG, bei der gestrigen Bilanzpressekonferenz.

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