Kosten in der Fahrzeuglogistik steigen weiter an

Aktueller Index gießt das Wachstum in Zahlen. Zwischen Anfang 2019 und Ende 2023 sind die Aufwendungen in der Branche um fast 62 Prozent in die Höhe geschnellt.

Vor kurzem hat die Europäische Gesellschaft für Fahrzeuglogistik (Association of European Vehicle Logistics - ECG) wieder den europäischen Kostenindex für die Fertigfahrzeuglogistik veröffentlicht.Dieser ist in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Österreich entwickelt worden, um Kostenschwankungen in einzelnen Logistiksegmenten besser darstellen zu können.Erstellt wird der Kostenindex auf Basis gesicherter Datenquellen mit vordefinierten Kostenfaktoren, Gewichtungen und Ländern.Unterteilt ist der Index ist in die vier Logistiksegmente Straße, See, Schiene und Compounds für acht repräsentative europäische Staaten (Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und Großbritannien).Auf Grundlage der für die Fertigfahrzeugbranche relevanten Kostenfaktoren je nach Logistiksegment, ausgewählten Ländern und repräsentativen Datenquellen macht der Gesamt-Kostenindex für das 4.