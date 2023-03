Koralmbahn befindet sich im Zielsprint eines Marathons

In 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt – die Koralmbahn macht das ab Ende 2025 möglich.Der Abschnitt zwischen Feldkirchen und Weitendorf ist der letzte Neubauabschnitt, der nun im Rohbau fertiggestellt wurde.Die Arbeiten gehen nahtlos über in die Ausstattung mit moderner Bahntechnik.Damit befindet sich die gesamte Hochleistungsstrecke in der technischen Ausrüstung.Herzstück in diesem Streckenabschnitt ist die 6 Kilometer lange Unterflurtrasse, wovon rund 3 Kilometer komplett geschlossen sind.

