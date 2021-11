Kompetenz für Lebensmittel beim Logistiker cargo-partner

In den vergangenen Monaten wurde das Serviceportfolio um neue Lager-, Last-Mile- und Mehrwertservices erweitert.

Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie befindet sich die Lebensmittelbranche im Umbruch: Einerseits steigt die Nachfrage nach Lieferservices, andererseits rücken Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitsstandards noch stärker in den Fokus.Darauf reagiert der Logistikdienstleister cargo-partner mit dem Ausbau seiner Lagerkapazitäten, Last-Mile-Lösungen und Value Added Services.Seit der Eröffnung seines iLogistics Centers in Prag im Jahr 2019 wurden die Logistiklösungen für Lebensmittel und verderbliche Waren kontinuierlich weiterentwickelt.Neben der IFS-Zertifizierung ist die Anlage auch für Bio-Produkte nach der EU-Öko-Verordnung zertifiziert.Das Lager bietet 3.