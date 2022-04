Kombiverkehr: Mehr Rundläufe Köln – Triest

Ab sofort erweitert die Kombiverkehr KG ihren Service von und nach der Türkei und Griechenland mit einer vierten Abfahrt pro Woche und Richtung zwischen Köln-Eifeltor und dem Hafen Triest.Container und auch Sattelauflieger mit Profil P400 erreichen mit einer Buchung nicht nur Norditalien, sondern mit anschließendem Fährverkehr auch Patras in Griechenland sowie Pendik, Cesme und Mersin in der Türkei.Die Transitzeiten liegen zwischen vier bis sechs Tagen je nach Zielort.Neben der Verbindung von und nach Köln ist auch das Terminal München-Riem an Triest angeschlossen.Aktuell bestehen auf dieser Verbindung drei Abfahrten pro Woche und Richtung.

