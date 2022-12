Kombiverkehr etabliert eigenen Terminal im Raum Mailand

Neue Betreibergesellschaft für das Terminal Mortara startet am 1. Jänner 2023 den Betrieb.

Die Frankfurter Kombiverkehr KG hat Mitte November die Gründung einer neuen Betreibergesellschaft für den Terminalbetrieb in Mortara vollzogen.Damit geht der Operateur konsequent den Weg weiter, sich mit seinem intermodalen Know-how an den Schnittstellen des Kombinierten Verkehrs Straße-Schiene aktiv einzubringen und den Terminalbetrieb an den Anforderungen der Spediteure bestmöglich auszurichten.Die neue Gesellschaft Kombi Terminal Mortara s.r.l.