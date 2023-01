Kombiverkehr: Beteiligung am Rail Hub Milano

Kombiverkehr hat eine 10%ige Beteiligung am Rail Hub Milano (RHM) erworben, einem der wichtigsten intermodalen Eisenbahnknotenpunkte Italiens.Dieser Schritt sei das Ergebnis der neuen strategischen Partnerschaft mit Sogemar, teilt der KV-Spezialist mit,Mit dieser strategischen Akquisition baut Kombiverkehr sein Schienennetz in Europa weiter aus und stärkt die Position als einer der wichtigsten Akteure in der Region.Das Unternehmen erhält Zugang zu einem hochmodernen Bahnterminal mit einer Kapazität von 300.000 Einheiten pro Jahr sowie zu einem Netz von Bahnverbindungen zu wichtigen Häfen und Industriezentren in Italien und darüber hinaus.Sogemar (ContshipItalia Group) behält eine 90%ige Beteiligung an RHM.

