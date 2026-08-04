„Koloss von Ineos“ erreicht den Hafen Antwerpen

Die letzten beiden Ethan-Cracker-Module für das 5 Mrd. EUR schwere „Project One“ wiegen rund 7.000 Tonnen und sind 55 Meter hoch.

Der Chemiekonzern Ineos hat am 28.Juli 2026 im Hafen Antwerpen das vorletzte Modul zur Fertigstellung des „Project One“-Crackers in Empfang genommen.Der transportierte Teil bringt 6.920 Tonnen auf die Waage und ist 55 Meter hoch.Das ist eine der beeindruckendsten Projektladungen, die in den letzten Jahren in dem belgischen Hafen eingetroffen sind.