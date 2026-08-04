Finnlines trotzt volatilem Umfeld mit Flexibilität

04.08.2026

Im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt rund 409.000 Frachteinheiten, 42.000 Fahrzeuge und 595.000 Tonnen Stückgut bewegt.

Finnlines trotzt volatilem Umfeld mit Flexibilität Bild: Finnlines
Das erste Halbjahr 2026 war geprägt von steigenden Energiekosten, geopolitischer Unsicherheit und immer strengeren Umweltauflagen.Dem begegnete Finnlines mit dem Einsatz ihrer energieeffizienten Flotte, einem flexiblen Einsatz verschiedener Energiequellen und einer kontinuierlichen Optimierung der Betriebsabläufe.Damit konnte die Reederei ihre Widerstandsfähigkeit stärken und eine solide finanzielle Entwicklung sicherstellen.Das im ersten Halbjahr 2026 beförderte Frachtvolumen belief sich auf insgesamt rund 409.000 Frachteinheiten, 42.

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