Kneipp bündelt Logistik bei der Geis Gruppe

Bis zu 120.000 Aufträge pro Jahr: Dreh- und Angelpunkt ist das neue Logistik- und Technologiezentrum in Gochsheim.

Anfang April hat die Geis Gruppe das zweite Gebäude ihres Logistik- und Technologiezentrums in Gochsheim bei Schweinfurt in Betrieb genommen.Den Hauptteil der 20.000 m² großen Anlage nutzt das Unternehmen für die Kneipp Gruppe: Ab sofort werden sämtliche Logistikprozesse in der neuen Anlage gebündelt und mit innovativer Technik und Infrastruktur abgewickelt – pro Jahr bis zu 120.000 Aufträge, Tendenz steigend.Seit der Gründung vor über 130 Jahren vertrauen immer mehr Menschen auf die Produkte von Kneipp.