„KMU goes intermodal“: Self-Assessment für Unternehmen

Ende Jänner hat die Arbeitsgruppe „KMU goes intermodal“ in der Wirtschaftskammer Wien ihre Tätigkeit aufgenommen.Sie soll Lösungen für Unternehmen und Forderungen an die Politik ausarbeiten, um alle Verkehrsträger stärker einzubinden.In einem ersten Schritt wurde ein Self-Assessment für Unternehmen entwickelt.Damit kann mit der Beantwortung weniger Fragen abgeklärt werden, ob der Umstieg auf den kombinierten Güterverkehr möglich ist.Zusätzlich können interessierte Unternehmen bei einer kostenlosen Beratung mit einem Experten ihre Möglichkeiten ausarbeiten.

