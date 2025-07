Klares Bekenntnis zur Stärkung der Wasserstraße Donau

Ein klares Bekenntnis zum Erhalt und zum Ausbau der Donau als Wasserstraße für die Binnenschifffahrt hat Mobilitäts- und Infrastrukturminister Peter Hanke bei einem Treffen mit Vertretern des Vereins Pro Danube Austria (PDA) abgegeben.Dabei diskutierten die Vorstandsmitglieder Alexander Klacska und Harald Gutenthaler sowie Geschäftsführerin Patricia Luger mit dem Politiker die Inhalte eines Positionspapiers zur strategischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Wasserstraße Donau. „Wir brauchen ein starkes Zusammenwirken zwischen den Verkehrsträgern und Systemanbietern“, betonte Peter Hanke.Ziel sei es, die Donau in den nächsten 15 Jahren besser zu entwickeln, als es in der Vergangenheit geschehen ist.Auch die Forschungskooperation REWWay („Research and Education in Inland Waterway Logistics“), die seit 2012 zwischen der Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau und dem Logistikum Steyr besteht, unterstützt der Bundesminister ausdrücklich.

