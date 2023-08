Kaffeebohnen aus Kolumbien segeln über den Atlantik 

Der Schweizer Kaffeehersteller Atinkana verfolgt eine nachhaltige Vision: Er möchte die ursprüngliche Struktur des Urwaldes in Kolumbien langfristig wiederherstellen und den Boden fruchtbarer machen.Sein Projekt in der kolumbianischen Sierra Nevada finanziert das Unternehmen mit dem Anbau von Kaffee und Kakao sowie diversen Früchten. Diese werden in einem natürlichen Kreislauf angebaut.Durch die Lese und Verarbeitung von Hand entstehen fast keine Emissionen.Für jedes Kilo verkauften Kaffee pflanzt Atinkana zwei Bäume in Kolumbien.

