Jubiläum 70 Jahre „MS Eisvogel“ im Hafen Wien

05.11.2025

1955 in der Schiffswerft Linz gebaut, kommt das Betriebsschiff zum Eisbrechen, als Berge- und Feuerlöschschiff sowie für Gästefahrten zum Einsatz.

Jubiläum 70 Jahre „MS Eisvogel“ im Hafen Wien Bild: Feel Image
Österreichs größter öffentlicher Donauhafen muss auch im Winter für die Schifffahrt offen sein.Zieht eine massive Kaltfront über Wien, ist die „MS Eisvogel“ der Garant dafür, dass Frachtschiffe im Hafen Wien jederzeit ungehinderte Zufahrt zum Kai haben.Durch seinen Einsatz hält der Eisbrecher nicht nur die Fahrrinne frei, sondern bewahrt auch die Rümpfe der im Hafen Wien sowie am Kai vor Anker liegenden Fracht- und Donaukreuzfahrtschiffe vor schweren Schäden.Mittlerweile hat die „MS Eisvogel“ auch erweiterte Aufgaben übernommen und macht auf den Donauwellen das ganze Jahr über eine gute Figur.So kommt sie als Berge- und Feuerlöschschiff zum Einsatz und steht auch für ausgewählte Kundenfahrten in den drei Hafenbecken Freudenau, Lobau und Albern zur Verfügung.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

In 90 Jahren ist NPRC zu Europas Nummer 1 aufgestiegen

Bei der größten Binnenschiffsgenossenschaft des Kontinents steht ab 17. November eine Frau am Ruder. Die neue CEO Joyce Bliek bringt reichlich Expertise mit.

04.11.2025

2024 war gutes Jahr für die deutsche Binnenschifffahrt

Transportierte Menge und Zahl der Auszubildenden sind gestiegen. Der Main-Donau-Kanal verbuchte signifikantes Plus.

03.11.2025

Mehr Geld für die Binnenschifffahrt in Deutschland

Ausbildung und Flottenmodernisierung werden weiter gefördert. Branche leidet unter Nachwuchsmangel.

22.10.2025
Anzeige
Anzeige