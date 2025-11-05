Jubiläum 70 Jahre „MS Eisvogel“ im Hafen Wien

1955 in der Schiffswerft Linz gebaut, kommt das Betriebsschiff zum Eisbrechen, als Berge- und Feuerlöschschiff sowie für Gästefahrten zum Einsatz.

Österreichs größter öffentlicher Donauhafen muss auch im Winter für die Schifffahrt offen sein.Zieht eine massive Kaltfront über Wien, ist die „MS Eisvogel“ der Garant dafür, dass Frachtschiffe im Hafen Wien jederzeit ungehinderte Zufahrt zum Kai haben.Durch seinen Einsatz hält der Eisbrecher nicht nur die Fahrrinne frei, sondern bewahrt auch die Rümpfe der im Hafen Wien sowie am Kai vor Anker liegenden Fracht- und Donaukreuzfahrtschiffe vor schweren Schäden.Mittlerweile hat die „MS Eisvogel“ auch erweiterte Aufgaben übernommen und macht auf den Donauwellen das ganze Jahr über eine gute Figur.So kommt sie als Berge- und Feuerlöschschiff zum Einsatz und steht auch für ausgewählte Kundenfahrten in den drei Hafenbecken Freudenau, Lobau und Albern zur Verfügung.