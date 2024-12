Jetzt noch mehr Solarstrom am Grazer Flughafen

Nach der PV am Feuerwehrdach vor rund einem Jahr geht nun auch die neue Anlage auf dem Parkhausdach ans Netz.

In diesem Jahr ist auf dem Graz Airport auch abseits des Flugverkehrs viel passiert.Unter anderem wurde sehr viel Zeit und Geld in die Verringerung der CO2 Emission investiert.Bei der Beleuchtung erhellt nun noch mehr LED das Terminal, Büros und verschiedene andere Flächen.Im Sommer wurde der alternative Treibstoff HVO 100 eingeführt, der rund 85 Prozent CO2 im Vergleich mit herkömmlichem Diesel einspart.Auch der erste Teil der Arbeiten an der Umstellung der Bodenstromversorgung von Diesel auf Strom wurde fertiggestellt.