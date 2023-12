Jetzt auch Pharma-Transporte bei der Transco GmbH

Die Transco GmbH aus Singen startet eine neue Dienstleistung im Bereich Pharma-Transporte.Die Serviceerweiterung ist für das Unternehmen ein weiterer Schritt in der Mission, umfassende Lösungen für die Pharma Supply Chain bereitzustellen.„Unsere maßgeschneiderten Pharma-Dienstleistungen sind speziell auf die Anforderungen der Pharmaindustrie zugeschnitten und bieten temperaturgeführte Lösungen für den sicheren Transport von pharmazeutischen Gütern in ganz Europa.Dabei setzen wir auf unsere umfangreiche Erfahrung im Transportmanagement und die Zusammenarbeit mit erstklassigen Frachtführern“, informiert Transco in einem Schreiben.Die Transco GmbH mit Zentrale in Singen wurde 1970 gegründet und hat sich zu einem Logistiker mit 22 Standorten in elf Ländern entwickelt.

