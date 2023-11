Jetzt auch im Baltikum 100 Prozent Hellmann

Vollintegration der Beteiligungen in Estland, Lettland und Litauen komplettiert das Netzwerk in Nord- und Osteuropa.

Hellmann Worldwide Logistics (Osnabrück) erwirbt die verbleibenden Minderheitsanteile seiner Beteiligungen in den baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen.Mit der vollständigen Übernahme der drei Partnerunternehmen vollzieht der Fullservice-Dienstleister einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Wachstumsstrategie und stärkt so die Unternehmensposition auf dem baltischen Markt.Bereits seit der Gründung der Speditionen in den Jahren 2007 und 2008 ist Hellmann über die drei Gesellschaften auf dem Baltischen Markt vertreten.Im Rahmen der Akquisition übernimmt der Logistiker nun alle Anteile von den bisherigen geschäftsführenden Gesellschaftern, die auch weiterhin die Leitung der Landesgesellschaften innehaben und so eine nahtlose Weiterführung der Geschäftstätigkeiten sicherstellen.Durch die Transaktionen wird das Hellmann Produktportfolio, das sich im Baltikum bisher vornehmlich auf den Straßentransport von Komplett- und Teilladungen fokussierte, deutlich erweitert.