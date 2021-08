JAS Worldwide übernimmt Greencarrier Freight Services

Das weltweit tätige Logistikunternehmen JAS Worldwide mit Hauptsitz in Atlanta (USA) hat einen Aktienkaufvertrag mit Greencarrier Freight Services International AB unterzeichnet.Die Speditions-, Logistik- und Supply-Chain-Management-Sparte der Greencarrier Group wird übernommen sobald alle Genehmigungen der zuständigen Behörden vorliegen.Greencarrier Freight Services mit Hauptsitz in Göteborg (Schweden) bietet Logistiklösungen und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen an.Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und verfügt aktuell über Niederlassungen in 11 Ländern in Nordeuropa und dem Baltikum, im Vereinigten Königreich, in Osteuropa und in China.Rund 800 Mitarbeitende erbringen Logistikdienstleistungen unter Nutzung aller Verkehrsträger, einschließlich See-, Luft-, Straßen- und Schienenverkehr.

