Jade Weser Port ist ein zentraler HUB für Hapag-Lloyd

31.10.2025

Abschluss des transformativen und umfassenden dreijährigen Neubauprogramms der Hamburg Express Klasse.

Jade Weser Port ist ein zentraler HUB für Hapag-Lloyd Bild: Hapag Lloyd
Am 28.Oktober feierte Hapag-Lloyd die feierliche Taufe der „Wilhelmshaven Express“ am Jade Weser Port in Wilhelmshaven.Taufpatin des Schiffes war Wibke Friedrichs, Ehefrau des ehemaligen Hapag-Lloyd-Vorstandsmitglieds Anthony Firmin (COO).  Die „Wilhelmshaven Express“ ist der zwölfte und letzte Neubau einer Serie von Ultra-Großcontainerschiffen.Mit einer Kapazität von 23.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Historischer Tag für Rijeka und Kroatien

Am 29. Oktober wurde ein nachhaltiges Tiefwasser-Containerterminal mit 650.000 TEU Jahreskapazität feierlich eröffnet.

30.10.2025

CMA Terminals festigt Position im Mittelmeer

Marsa Maroc und CMA CGM besiegeln den gemeinsamen Betrieb eines Containerterminals im Hafen Nador West Med.

29.10.2025

6,65 Mio. EUR Investition stärkt den Hafenstandort Bremen

Gelebte Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Wirtschaft schafft neue Perspektiven für die Industrie.

28.10.2025
Anzeige
Anzeige