Investitionswelle am Flughafen Wien rollt weiter

Im ersten Halbjahr 2023 sind 28,7 Mio. Euro in diverse Vorhaben geflossen. Mehrere Großprojekte werden in Bälde starten.

28,7 Mio.Euro hat der Flughafen Wien im ersten Halbjahr 2023 in Sachanlagen, in als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sowie in immaterielles Vermögen investiert.Das waren um 2,8 Mio.Euro oder 10,8 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Diese Zahlen gibt die Flughafen Wien AG im Rahmen der Präsentation ihres Halbjahresberichts 2023 bekannt.