Intermodaler Transport in Ungarn vor schweren Wochen

Fünf größte Terminals in Budapest werden in den nächsten 16 Tagen mit dem Zug nicht erreichbar sein.

Wie das ungarische Wirtschaftsnachrichtenportal g7.hu meldet, werden die fünf größten Intermodalterminals in Budapest in den nächsten 16 Tagen mit der Bahn nicht erreichbar sein.Ursache dafür ist die Sperre der Gleise über die Soroksári-Straße.Diese Strecke verbindet den Bahnhof Ferencvaros mit der wichtigen Bahnstrecke Budapest-Belgrad.Zudem führt dieser Streckenabschnitt zur Gubacsi-Brücke, welche die Zufahrt zu vier Containerterminals in Budapest – MCC, Metrans, Masped und Budapest Free Port – ermöglicht.