Intelligente Remote Kransteuerung bei der Industrie-Logistik-Linz

Mit der Entwicklung einer digitalen, barrierefreien Remote Hallenkran-Steuerung haben das AIT Center for Technology Experience und die Industrie-Logistik-Linz (ILL) den renommierten eAward in der Kategorie „Zusammenarbeit und Organisation“ gewonnen.Das Projekt CRANEium (intelligente, digitale Kransteuerung) ist ein Beispiel dafür, wie eine nutzergerechte Lösung in der Industrie entstehen kann.Aus einer zunächst angedachten Vereinfachung des User Interfaces für Hallenkranführer bei der ILL entwickelte sich im Verlauf der gemeinsamen Gespräche der Projektpartner AIT Center for Technology Experience und ILL das klare Ziel, den Arbeitsplatz aus der Krankabine heraus zu verlagern und eine vollständige Remote-Hallenkransteuerung zu entwickeln.„CRANEium ist mehr als nur ein technisches Projekt - es ist ein Schritt in die Zukunft der Kranführung.Mit der Entwicklung dieses innovativen Systems zeigen wir außerdem, wie Technologie und Ergonomie Hand in Hand gehen können, um die Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz zu steigern“, betont Karl Schneeberger, IT-Leiter bei Industrie-Logistik-Linz.

