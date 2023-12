Fokus premium: 30 Jahre Industrie-Logistik-Linz

Verlässlichkeit in den Geschäftsbeziehungen und Sozialkompetenz gegenüber dem Personal sind die Säulen des unternehmerischen Erfolgs in der Zukunft.

Die Industrie-Logistik-Linz (ILL) ist ein innovatives Unternehmen, welches mit hoher Serviceorientierung einen Mehrwert für den Kunden schafft und damit zu dessen und zum eigenen wirtschaftlichen Erfolg beiträgt.Ein hohes Maß an Eigenleistung und eine konsequente Prozessorientierung sichern seit 30 Jahren die erfolgreiche Positionierung am Dienstleistungsmarkt.Für das ILL-Team ist Logistik kein Massenprodukt, sondern die Kernkompetenz.Sie vereint Informationstechnologie, Know-how, Innovation und Qualität, um maßgeschneiderte Logistikpakete zu schnüren.So bleiben Waren immer in Bewegung.