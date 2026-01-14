Hafen Wien: „MS Eisvogel“ legt den Winter auf Eis

14.01.2026

Der Eisbrecher fährt bei besonders tiefen Temperaturen aus und befreit die Hafenbecken von dem frostigen Hindernis.

Hafen Wien: „MS Eisvogel“ legt den Winter auf Eis Bild: David Bohmann
Als größter öffentlicher Donauhafen Österreichs ist der Hafen Wien ganzjährig in Betrieb.Rund ein Drittel der jedes Jahr rund 1.000 abgefertigten Frachtschiffe läuft den Umschlagplatz an der Wasserstraße auch in den Wintermonaten an.Darüber hinaus erfüllt insbesondere der Hafen Freudenau eine besondere Funktion als Schutz- und Winterhafen.Denn etwa 25 Donaukreuzfahrtschiffe überwintern hier fest vertaut.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Linz AG Hafen: Hochsaison für die „MS Eduard“

Rund drei Stunden dauert es, um die Fahrrinnen im Handels- und Tankhafen bei einer dicken Eisschicht freizubekommen.

12.01.2026

DDSG Blue Danube: 310.000 Passagiere im Jahr 2025

Die Berichtsperiode stand im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums der Reederei in ihrer heutigen Form.

07.01.2026

100 Jahre bayernhafen sind eine Erfolgsgeschichte

Der Zusammenschluss von sechs Hafenanlagen an Main, Donau und am Main-Donau-Kanal hat messbare wirtschaftliche Impulse ausgelöst.

29.12.2025
Anzeige