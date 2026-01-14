Hafen Wien: „MS Eisvogel“ legt den Winter auf Eis

Der Eisbrecher fährt bei besonders tiefen Temperaturen aus und befreit die Hafenbecken von dem frostigen Hindernis.

Als größter öffentlicher Donauhafen Österreichs ist der Hafen Wien ganzjährig in Betrieb.Rund ein Drittel der jedes Jahr rund 1.000 abgefertigten Frachtschiffe läuft den Umschlagplatz an der Wasserstraße auch in den Wintermonaten an.Darüber hinaus erfüllt insbesondere der Hafen Freudenau eine besondere Funktion als Schutz- und Winterhafen.Denn etwa 25 Donaukreuzfahrtschiffe überwintern hier fest vertaut.