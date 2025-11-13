Anzeige

Ikea Österreich auf dem Weg zur komplett „grünen“ Lieferflotte

13.11.2025

In einem um 3,4 Prozent rückläufigen Gesamtmarkt konnte das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken.

Ikea Österreich auf dem Weg zur komplett „grünen“ Lieferflotte Bild: Ikea Österreich
Ikea Österreich hat im Geschäftsjahr 2024/25 (9/2024 bis 8/2025) seinen strategischen Kurs hin zu möglichst leistbaren Preisen erfolgreich fortgesetzt.Der Bruttoumsatz stieg auf 971 Mio.EUR (2023/24: 964,3 Mio.EUR) und der Marktanteil verbesserte sich von 14,6 Prozent auf 15,1 Prozent (Quelle: Euromonitor/Ikea Marketshare Analysis).Über 13,5 Millionen Besucher wurden in einem der stationären Kontaktpunkte begrüßt, der Online-Anteil liegt bei stabilen 27 Prozent.

