Ikea Österreich auf dem Weg zur komplett „grünen“ Lieferflotte

In einem um 3,4 Prozent rückläufigen Gesamtmarkt konnte das Unternehmen seine Marktposition weiter stärken.

Ikea Österreich hat im Geschäftsjahr 2024/25 (9/2024 bis 8/2025) seinen strategischen Kurs hin zu möglichst leistbaren Preisen erfolgreich fortgesetzt.Der Bruttoumsatz stieg auf 971 Mio.EUR (2023/24: 964,3 Mio.EUR) und der Marktanteil verbesserte sich von 14,6 Prozent auf 15,1 Prozent (Quelle: Euromonitor/Ikea Marketshare Analysis).Über 13,5 Millionen Besucher wurden in einem der stationären Kontaktpunkte begrüßt, der Online-Anteil liegt bei stabilen 27 Prozent.