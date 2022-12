IFW: Stausituationen in Containerschifffahrt sinken

Die Staus in der Containerschifffahrt bilden sich deutlich zurück. Ursächlich dafür dürfte auch der nachlassende Welthandel sein. Dies zeigt das jüngste Datenupdate des Kiel Trade Indicator für den Monat November: Es weist für den Welthandel im Vergleich zum Vormonat ein deutliches Minus von 2,4 Prozent aus (preis- und saisonbereinigt).Gegenwärtig befinden sich rund 8 Prozent aller weltweit verschifften Waren im Stau, in der Spitze waren es Ende 2021 fast 14 Prozent.Bereits den zweiten Monat in Folge ist der Anteil der im Stau befindlichen Container rapide gefallen.

