ELP CEO Wilhelm Goosen: „Ich bin noch nicht fertig!“

„Unsere Mission besteht darin, den Status quo des Schienengüterverkehrssegments in Europa herauszufordern, das unserer Ansicht nach in den letzten fünf bis sechs Jahrzehnten wenig ‚echte‘ Innovation erlebt hat.“ Mit diesem Anspruch startete Willem Goosen vor 6 Jahren zusammen mit Peter Spuhler und Christof Reichmuth den Geschäftsbetrieb von European Loc Pool (ELP).Seitdem transformiert das Unternehmen den europäischen Schienengüterverkehrsmarkt mit der Einführung zweier revolutionärer Lokomotivtypen: die EuroDual und die Euro9000.Bislang hat ELP 124 Lokomotiven bestellt, von denen bereits 106 in langfristigen Full-Service-Leasingverträgen unterzeichnet wurden.Betreut werden über 30 Leasingnehmer in 6 verschiedenen Ländern.

