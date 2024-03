IATA: Start der „Digitalization Leadership Charta“

Die International Air Transport Association (IATA) hat auf dem IATA World Cargo Symposium in Hongkong den Start der „IATA Digitalization Leadership Charta“ bekannt gegeben.Cathay Cargo, CHAMP Cargosystems, Global Logistics System (HK) Company Limited, IAG Cargo, IBS Software, LATAM Cargo und Lufthansa Cargo sind die Erstunterzeichner der Charta.Die „IATA Digitalization Leadership Charta“ wurde in Abstimmung mit den Mitgliedern des IATA-Luftfrachtbeirats und der gesamten Luftfrachtgemeinschaft entwickelt.Sie zielt darauf ab, Innovationen voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und eine nachhaltige und einheitliche digitale Transformation zu fördern.Im Mittelpunkt steht die Bedeutung des Datenaustauschs durch IATA ONE Record für einen reibungslosen und effizienten Datenaustausch.

