IATA-Prognose: 71,6 Mio. Tonnen Luftfracht im Jahr 2026

Insbesondere zeitkritische Sendungen und E-Commerce-Volumina treiben die Entwicklung voran.

Die International Air Transport Association (IATA) hat ihren aktuellen Report für die globale Luftfahrtindustrie veröffentlicht.Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen: Die Fluggesellschaften werden 2026 voraussichtlich einen Gesamtnettogewinn von 41 Mrd.USD erzielen (gegenüber 39,5 Mrd.USD im Jahr 2025).Damit würde zwar ein neuer Rekord aufgestellt, doch die Nettogewinnmarge dürfte mit 3,9 Prozent gegenüber 2025 unverändert bleiben.