IAG Cargo erweitert gekühlte Versandoptionen 

30.09.2025

Mit SkyCell-Containern gewährleistet das Luftfrachtunternehmen Kühlkettenschutz für empfindliche Fracht wie Impfstoffe und Biologika.

IAG Cargo erweitert gekühlte Versandoptionen  Bild: IAG Cargo
IAG Cargo hat ihr Serviceangebot erweitert und die temperaturgeregelten Container der Serie 1500X von SkyCell für den Einsatz in ihrem Netzwerk zugelassen.Für die Frachtsparte der International Airlines Group stellt das einen wichtigen Schritt für den Kühlkettenservice dar.Den Pharmakunden bietet es erweiterte Optionen für hochmoderne und nachhaltige Verpackungen, zur Gewährleistung der Integrität temperaturempfindlicher Sendungen wie Impfstoffe und Biologika.Die SkyCell 1500X-Serie bietet bis zu 270 Stunden unabhängige Laufzeit, die durch die Platzierung in einem Kühlraum oder Kühllastwagen noch verlängert werden kann.Damit kann die Kühlkettensicherheit auch bei extremen Wetterbedingungen oder unerwarteten Verzögerungen gesichert werden.

