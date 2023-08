Hupac fordert freie Fahrt für den Güterverkehr

Nach dem schweren Bahnunfall im Schweizer Gotthard-Basistunnel, bei dem am 10.August 16 Waggons entgleist sind, fordert der KV-Netzwerkbetreiber Hupac, dass die verbliebene Ein-Röhren-Kapazität des Tunnels bis zur Inbetriebnahme der zweiten Röhre ausschließlich dem Güterverkehr vorbehalten bleiben muss.Denn der Gotthard-Basistunnel erfülle in Zusammenwirkung mit dem Ceneri-Basistunnel und dem durchgehenden 4-Meter-Korridor von Grenze zu Grenze eine wesentliche Voraussetzung für den Warenaustausch auf der Nord-Süd-Achse und für die gesetzlich verankerte Verlagerungspolitik.Während der Personenverkehr via Bergstrecke von einem soliden, zuverlässigen Transportangebot profitieren kann, droht im Güterverkehr eine massive Rückverlagerung auf die Straße mit massiver Überlastung der Autobahn A2 zwischen Basel und Chiasso, wenn über einen längeren Zeitraum keine ausreichende Kapazität zur Verfügung steht, warnt Hupac.Dies zu verhindern sei das zentrale Anliegen aller Akteure des Schienengüterverkehrs.

