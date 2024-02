Hödlmayr glänzt bei Hauszustellung für Polestar

Neben der Zustellung an B2B-Kunden per Lkw, Bahn und Schiff bietet Hödlmayr International für den Kunden Polestar seit Juli 2022 auch eine direkte Hauszustellung der Elektro-Fahrzeuge für Endverbraucher an.Dabei konnten die „People in Logistics“ kürzlich erneut mit ihrer herausragenden Leistung überzeugen.So schaffte es Home Delivery Fahrer Rene Panzenböck mit seiner Performance bei den Fahrzeugübergaben an die Endverbraucher durch Professionalität, Engagement und Zielstrebigkeit weltweit unter die besten 10 (im November auf Platz 7) der Top Handover Specialists.Er ist der einzige Österreicher, dem das gelungen ist.Rene Panzenböck sei stets bemüht, dem neuen Besitzer ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten, wenn sein Fahrzeug direkt vor dessen Haustüre abgeliefert wird.

