Historischer Tag für Rijeka und Kroatien

Am 29. Oktober wurde ein nachhaltiges Tiefwasser-Containerterminal mit 650.000 TEU Jahreskapazität feierlich eröffnet.

Das Containerterminal Rijeka Gateway hat gestern seine offizielle Einweihung erfahren.Über 300 Gäste, darunter der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenković und der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen, nahmen an der Feier teil.Damit wurde das modernste und technologisch fortschrittlichste Containerterminal der Adria-Region nach zweijähriger Bauzeit seiner Bestimmung übergeben.Der Betrieb läuft schon seit September dieses Jahres.„Dank der Unterstützung der Anteilseigner APM Terminals und der ENNA Group sowie zahlreicher Institutionen konnten wir das Terminal planmäßig errichten und ausstatten, bereits 300 Mitarbeitende einstellen und den Betrieb aufnehmen.