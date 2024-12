Hightech-Containerbrücken für den Hamburger Hafen

In den letzten fünf Jahren hat die HHLA rund 400 Mio. EUR in die Modernisierung der Hamburger Containerterminals investiert.

Im Container Terminal Altenwerder (CTA) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) gehen bald drei neue, hochautomatisierte Containerbrücken in Betrieb.Die ferngesteuerten Kräne sind am 14.Dezember 2024 an Bord des Spezialschiffs „Zhong Ren 121“ eingetroffen.Sie wurden von der Firma Liebherr teilmontiert aus Irland geliefert.Bis Ende Dezember werden die Brücken an der Kaikante des Liegeplatzes 1 am CTA installiert und anschließend schrittweise in Betrieb genommen.