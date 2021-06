High-Tech-Logistik von cargo-partner gibt es jetzt in neun CEE-Ländern

Ein Jahr nach dem Start der High-Tech-Logistik-Abteilung in Österreich hat cargo-partner nun auch in Deutschland eine eigene Abteilung aufgesetzt und die High-Tech-Logistik-Services in neun Länder in Zentral- und Osteuropa erweitert.Mit der Geschäftseinheit für High-Tech-Logistik bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Bereiche wie Bankenwesen, Bürogeräte, digitale Anzeigesysteme, Telekommunikation, IT und Datenverarbeitung bis hin zu Krankenhaus-, Gesundheitstechnik und Laborausstattungen.„Nachdem wir unseren High-Tech-Logistik-Service im vergangenen Jahr erfolgreich in Österreich gestartet haben, war die Eröffnung einer eigenen Abteilung in Deutschland der nächste logische Schritt“, erklärt Andreas Nowak, Geschäftsführer von cargo-partner in Deutschland.„Da es sich um kundenspezifische Services mit Bedarf an maßgeschneiderten End-to-End Lösungen handelt, erkennen wir auf dem deutschen Markt ein sehr großes Potenzial.“ Neben „White-Glove-Deliveries“ von empfindlichen Geräten und Anlagen direkt an den Aufstellungsplatz beinhalten die spezialisierten Services von cargo-partner auch Entpacken und Montage vor Ort, Kundeneinweisungen sowie Abbau, Rücktransport, Überprüfung und leichte Bearbeitung von gebrauchten Geräten.

