HHLA und Cosco: 40 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit

China ist heute der größte Kunde des Hamburger Hafens.Davon profitieren der maritime Standort Hamburg und die Industrienation Deutschland.Für den Logistikkonzern HHLA sind Verbindungen in einen der größten und am schnellsten wachsenden Märkte wie Asien ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung der auf Wachstum und Stärkung der Zukunftsfähigkeit ausgerichteten Strategie des Unternehmens.Am 27.August 1982 erreichte mit der MV FEN HE 01 der Reederei Cosco das erste chinesische Schiff den heutigen HHLA Container Terminal Tollerort (CTT).

