Ein Teil der Projektladung wird von HHLA Project Logistics in Baku in Aserbaidschan verladen und zu verschiedenen Zielen in Kasachstan befördert.Sie besteht aus verschiedenen Lieferungen, die in Baku auf die Bahn verladen und so zum benachbarten Hafen Alyat transportiert werden.Anschließend werden diese über das Kaspische Meer zum kasachischen Hafen Aktau verschifft.HHLA Project Logistics stellt darüber hinaus einen neuen Container-Ganzzug in Kasachstan bereit, der Güter vom Hafen Aktau über die chinesische Stadt Khorgos zu verschiedenen chinesischen Zielen transportiert.Organisiert wird das Projekt von der lokalen Niederlassung des Unternehmens in Almaty (Kasachstan), die im Februar 2023 eröffnet wurde.

