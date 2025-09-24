HGK Shipping: Schubschifffahrt wechselt nach Rotterdam

Das Teilgeschäft der Trockenschifffahrt ist von elementarer Bedeutung für die Stahl- und Chemieindustrie am Niederrhein.

Ab dem 1.Oktober 2025 steuert HGK Shipping die Schubschifffahrtsaktivitäten aus der niederländischen Hafenmetropole Rotterdam.Bisher geschah das am Standort Duisburg.Mit der Umstellung möchte das Unternehmen die Zusammenarbeit der beiden Standorte intensivieren und die Effizienz der Transportprozesse steigern.Als zentraler Hub für den internationalen Warenverkehr ist Rotterdam von besonderer Bedeutung auch für die von HGK Shipping organisierten Transporte auf den Binnenwasserstraßen.