Herbert Weber verabschiedet sich in den Ruhestand

Herbert Weber, Geschäftsführer des Gesellschafters Lagermax Logistics Austria GmbH und Mitglied des Aufsichtsrates der Stückgutkooperation 24plus, verabschiedet sich am 31.Dezember 2023 in den wohlverdienten Ruhestand.Österreich war über Lagermax eines der ersten angeschlossenen Länder der Kooperation.Weitere Länder, in denen die Salzburger Spedition tätig ist – wie Tschechien oder Ungarn – folgten.Die letzten Jahrzehnte in dieser Branche seien aufregend gewesen, teilweise hektisch, aber alles in allem atemberaubend schön, zieht Herbert Weber ein Resümee.

