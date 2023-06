Hellmann Direct Load: Erste Niederlassung in der Schweiz

Mittlerweile ergeben Direct Load-Aktivitäten an über 40 Standorten in neun Ländern ein europäisches Netz.

Hellmann Worldwide Logistics hat die erste Direct Load-Niederlassung in der Schweiz eröffnet. Seit Anfang Juni werden von Kloten aus Teil- und Komplettladungen per Lkw zwischen allen europäischen Ländern und der Schweiz disponiert.Der deutsche Logistiker ist in der Schweiz zu Jahresbeginn durch die Übernahme des langjährigen Partnerunternehmens ATS-Hellmann Worldwide Logistics AG aktiv geworden.Jetzt wird mit der neuen Direct Load-Niederlassung das Leistungsspektrum über die Produktbereiche Luft- und Seefracht hinaus ausgebaut.Im Rahmen der globalen Wachstumsstrategie hat Hellmann in den vergangenen Jahren bereits maßgeblich in das Direct Load-Netzwerk investiert – zuletzt im Februar mit der Eröffnung der Niederlassung im österreichischen Kufstein.