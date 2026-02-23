Heimische Flughäfen: Einbußen bei Luftfracht und Luftpost

Vienna International Airport bleibt Österreichs Hotspot für das Cargo Business, gefolgt vom Flughafen Linz.

Nach einer Rekordmenge an beförderter Luftfracht im Jahr 2024 wurde auf den sechs österreichischen Flughäfen 2025 mit 248.211 Tonnen ein um 3,7 Prozent geringeres Cargo-Aufkommen als 2024 verzeichnet.Das gesamte Luftpostaufkommen sank im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 5.147 Tonnen.Das geht aus einer Pressemitteilung der Statistik Austria hervor.