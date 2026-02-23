Heimische Flughäfen: Einbußen bei Luftfracht und Luftpost

23.02.2026

Vienna International Airport bleibt Österreichs Hotspot für das Cargo Business, gefolgt vom Flughafen Linz.

Heimische Flughäfen: Einbußen bei Luftfracht und Luftpost Bild: CSI Austria
Nach einer Rekordmenge an beförderter Luftfracht im Jahr 2024 wurde auf den sechs österreichischen Flughäfen 2025 mit 248.211 Tonnen ein um 3,7 Prozent geringeres Cargo-Aufkommen als 2024 verzeichnet.Das gesamte Luftpostaufkommen sank im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 5.147 Tonnen.Das geht aus einer Pressemitteilung der Statistik Austria hervor.

