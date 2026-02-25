Hapag-Lloyd und DSV sparen 18.000 Tonnen CO₂e ein

25.02.2026

Die 2-Jahres-Rahmenvereinbarung zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen ermöglicht erstmals die Einbeziehung alternativer Kraftstoffe.

Hapag-Lloyd und DSV sparen 18.000 Tonnen CO₂e ein Bild: Hapag-Lloyd
Hapag-Lloyd und DSV erweitern ihre Partnerschaft zur Dekarbonisierung.Die beiden Unternehmen haben eine zweijährige Ship Green-Rahmenvereinbarung über den Kauf von Scope 3-Treibhausgasemissionsreduktionen unterzeichnet.Der Wegfall wird durch den Einsatz nachhaltiger Schiffskraftstoffe in der Flotte von Hapag-Lloyd erzielt.Der Partnerschaft liegt eine Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger maritimer Biokraftstoffe zugrunde, die im Jahr 2022 eingeführt wurde.Im Rahmen der neuen Vereinbarung hat DSV nun insgesamt 18.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Hafen Hamburg: All-Time-High im Österreich-Verkehr

Deutschlands größter Universalhafen erzielt auf den Asien-Verbindungen deutliche Mengenzuwächse.

25.02.2026

Bislang größtes Containerschiff am Molo VII in Triest

Ab April verbindet der neue MSC-Liniendienst „Dragon“ Asien, das Mittelmeer und die Ostküste der Vereinigten Staaten.

24.02.2026

Hafen Koper Gruppe mit deutlich mehr Umsatz und Ertrag

Der slowenische Seehafen blieb auch im Geschäftsjahr 2025 Marktführer im Containerverkehr an der Adria.

23.02.2026
Anzeige