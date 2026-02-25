Hapag-Lloyd und DSV sparen 18.000 Tonnen CO₂e ein

Die 2-Jahres-Rahmenvereinbarung zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen ermöglicht erstmals die Einbeziehung alternativer Kraftstoffe.

Hapag-Lloyd und DSV erweitern ihre Partnerschaft zur Dekarbonisierung.Die beiden Unternehmen haben eine zweijährige Ship Green-Rahmenvereinbarung über den Kauf von Scope 3-Treibhausgasemissionsreduktionen unterzeichnet.Der Wegfall wird durch den Einsatz nachhaltiger Schiffskraftstoffe in der Flotte von Hapag-Lloyd erzielt.Der Partnerschaft liegt eine Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger maritimer Biokraftstoffe zugrunde, die im Jahr 2022 eingeführt wurde.Im Rahmen der neuen Vereinbarung hat DSV nun insgesamt 18.