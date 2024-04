Hapag-Lloyd setzt die Segel für die Zukunft

Hapag-Lloyd präsentierte am Dienstag seine „Strategy 2030".Die umfassende Strategie gibt den Fahrplan des Unternehmens in Bezug auf Qualität, Nachhaltigkeit, Innovation und operative Effizienz in einer sich schnell entwickelnden maritimen Industrie vor.In den letzten fünf Jahren konnte die Reederei Fortschritte bei der Kundenzufriedenheit, der finanziellen Stabilität und der Marktexpansion machen, insbesondere in Schlüsselregionen wie Indien und Afrika.Die neue Strategie baut auf der „Strategy 2023" auf, die den Ruf von Hapag-Lloyd als kundenorientierte Reederei festigte.Der neue Kurs ist das Ergebnis umfangreicher Markt- und Kundenanalysen sowie einer internen Zusammenarbeit.

