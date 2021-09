Hafen Triest eröffnet erstes Auslandsbüro

Mit einer Repräsentanz in Budapest stärkt der Adriahafen in Kooperation mit Alpe Adria seine Beziehungen zu Ungarn.

Vor wenigen Tagen hat die Betreibergesellschaft der Häfen Triest und Monfalcone (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale) in Kooperation mit Alpe Adria SpA die erste Auslandsrepräsentanz in Budapest eröffnet.Die Zeremonie fand in Anwesenheit des Hafenpräsidenten Zeno D’Agostino, des ungarischen Außenministers Levente Magyar, des italienischen Botschafters in Ungarn Manuel Jacoangeli sowie dem Führungsteam der Alpe Adria SpA Maurizio Maresca und Antonio Gurrieri statt.„Im Jahr 2005 wurde der erste intermodale Dienst zwischen dem Molo VII im Hafen Triest und dem Bahnterminal in Budapest im Herzen Europas gestartet.Heute kann dieser Bahnservice auf die 50%ige Partnerschaft zwischen Alpe Adria und der T.O.