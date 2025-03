Hafen Rotterdam verliert zwei bedeutende Chemiewerke

Die Unternehmen LyondellBasell/Covestro und Tronox haben angekündigt, dass sie ihre Chemiewerke in Rotterdam schließen werden.Diese Entscheidungen sind auch eine Belastung für den Hafen Rotterdam und die Gruppe von Chemieunternehmen im Hafengebiet.Das Werk von LyondellBasell (PO11) auf der Maasvlakte, das jetzt geschlossen wird, ist eine der neuesten und größten chemischen Anlagen im Hafen, was die Wertschöpfung angeht.Hier stellt das Unternehmen Grundstoffe her, die beispielsweise in Dämmstoffen, Matratzen, Möbeln, Farben, Elektronik, Medikamenten, Lebensmittelverpackungen und Windkraftanlagen verwendet werden.Tronox ist ebenfalls ein weltweit tätiges Chemieunternehmen.

