Hafen Koper knackt die Marke von 1 Mio. TEU

Diese Umschlagzahl wurde heuer schon im Oktober überschritten. Der slowenische Seehafen setzt sein Ausbauprogramm fort.

Neuer Rekord für den Hafen Koper: 2025 wurden bereits im Oktober 1 Mio.Containereinheiten (TEU) be- und entladen.Damit erreicht Sloweniens Tor zur Adria diese Schwelle erstmals bereits nach zehn Monaten.Dass die Ergebnisse 2025 die Erwartungen übertreffen würden, hatte schon der März angedeutet.In diesem Monat hat der Hafen Koper die Rekordzahl von 110.