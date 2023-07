Hafen Hamburg: Über 24.000 TEU in Magenta

Die „ONE Innovation“ wird im Asien-Europa-Dienst (Liniendienst FE3) der Reederei-Allianz THE Alliance (THEA) eingesetzt.

Am 15.Juli hat die „ONE Innovation“ erstmals den Hafen Hamburg angelaufen.Mit einer Länge von 400 Meter, einer Breite von 61,40 Meter und einer Kapazität für 24.136 TEU gehört der Neubau der Reederei Ocean Network Express (ONE) zu den aktuell größten Containerschiffen der Welt.„Unsere Terminalbetreiber hochmoderne Containerbrücken, um ein Schiff dieser Größe effizient zu be- und entladen.